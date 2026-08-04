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Khagaria News: गोगरी: नाले में जमा गंदे पानी के दुर्गंध से शहरवासी परेशान

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: गोगरी: नाले में जमा गंदे पानी के दुर्गंध से शहरवासी परेशानगोगरी: नाले में जमा गंदे के दुर्गंध से शहरवासीगोगरी: नाले में जमा गंदे के दुर्गंध से शहरवासी

Khagaria News: गोगरी: नाले में जमा गंदे पानी के दुर्गंध से शहरवासी परेशान

Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता नगर परिषद क्षेत्र में नाला के पानी की निकासी नही होने से नाला का गंदा पानी नाला में जमा रहता है। जो दुर्गंध देता रहता है, लेकिन नगर प्रशासन नाला में जमा कचरे की उड़ाही नही करा रहे हैं। जिससे नाला में जमा पानी सड़कर दुर्गंध दे हैं। शहर में बने नाला के पानी की निकासी की कोई सुविधा उपलब्ध नही करायी गई है। नाला में जमा सड़ा हुआ पानी को टंकी में खींचकर बाहर फेंकने का काम नही करा रहे है। वार्ड नंबर-12 से लेकर लक्ष्मीनगर हाट तक करोड़ों की लागत से नाला का निर्माण कराया गया लेकिन गंदा पानी की निकासी सुविधा उपलबध नही करायी गई है। हालांकि गोग़री में संप हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन मुख्य सड़क पर बारिश के जल जमाव की निकासी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही की गई है। नगर क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या विकराल बनी हुई है, लेकिन नगर प्रशासन उदासीन बने हुए है। संप हाउस का निर्माण के लिए पांच वर्ष पहले ही टेंडर किया गया था, लेकिन जमीन के अभाव में संप हाउस का निर्माण नही कराया गया था। अब इस माह में संप हाउस निर्माण के लिए स्थल चयन कर निर्माण कराया जा रहा है। बारिश एवं बाढ़ के कारण संप हाउस का निर्माण कार्य भी बाधित हो सकता है। अगर पहले से ही नगर प्रशासन संप हाउस बनाकर नाला का पानी और बारिश का पानी फेंकने की व्यवस्था सुनिश्चित करती है तो निश्चित ही सड़क जल जमाव मुक्त हो जाता।

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बारिश के मौसम में जलजमाव से आवागमन हो जाता है दुष्कर

गोगरी। गोगरी नगर परिषद के मुख्य शहर की सड़कों पर बारिश के मौसम में बारिश के जलजमाव होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गोगरी बाजार स्थित दुखा भगत गली के मुहाने पर नाला का गंदा पानी जमाव रहता है।

जल जमाव की समस्या

वही लाल दुर्गा मंदिर, गोगरी कस्बा, उसरी की मुख्य सड़कों पर जल जमाव से वाहनों की आवाजाही से जमा गंदा पानी का छीटा पड़ने से राहगीरों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। जिससे विवाद की नौबत बन जाती है। गोगरी नगर परिषद क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नही किए जाने बारिश के मौसम में पानी मुख्य सड़कों पर ही जमा रहता है। बताया गया कि अगर सम्प हाउस का निर्माण हो जाता तो नाला का गंदा पानी के दुर्गंध एवं बारिश के जल जमाव से शहरवासी को निजात मिल जाती। नाला में जमा पानी लीकेज होकर सड़क पर बहता है। वही शहर में बने नाला की पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नही रहने से नाला लीकेज होकर सड़क किनारे गंदा पानी बहता रहता है। जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। सड़ा पानी दुर्गंध देता रहता है।

अधिकारी की राय

बोले अधिकारी:शहर के नाला का जल निकासी के लिए स्थायी व्यवस्था करने की करवाई की जा रही है। संप हाउस का निर्माण कराया जा रहा है।

सोनी कुमारी, कार्यपालक, नगर परिषद, गोग़री।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोगरी में जल निकासी की समस्या क्या है?
गोगरी नगर परिषद क्षेत्र में नाला के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है जिससे बारिश के दौरान जलजमाव होता है।
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