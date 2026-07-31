Khagaria News: गोली मारकर एक युवक की बाइक सवार बदमाशों ने की हत्या

Khagaria News: खगड़िया में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक जंगली पटेल, जो ज्वालापुर गांव का निवासी था, स्थानीय बस स्टैंड पर किरानी का काम करता था। घटना के समय वह बस स्टैंड पर पहुंचा था। परिजन बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

गोली मारकर एक युवक की बाइक सवार बदमाशों ने की हत्या

Khagaria News: खगड़िया : गोली मारकर एक युवक की बदमाशों ने की हत्या जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, हिन्दुस्तान संवाददाता जिले के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलतौड़ा पुल के निकट शुक्रवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी।

हत्या का विवरण मृतक स्थानीय ज्वालापुर गांव निवासी पवन पटेल का 38 वर्षीय पुत्र जंगली पटेल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वह स्थानीय बस स्टैंड पर किरानी का काम करता था। सुबह लगभग नौ बजे अपने घर से बस स्टैंड पर पहुंचा था। इसी बीच दो बाइक पर चार की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ आधा चक्र से अधिक फायरिंग की। जिसमे गोली लगने से जंगली पटेल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

घटनास्थल पर घटनाक्रम गोली चलने की सूचना पर आसपास से लोग जब तक घटनास्थल की ओर दौड़े तब तक हथियारबंद बाइक सवार सभी बदमाश औरा गांव की ओर भाग गए। घटना के बाद लोगों में अफरातफरी मच गई। वही सूचना पर पहुंचे परिजनों के क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। आसपास तनाव का माहौल है। परिजन एसपी को बुलाने व बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजने की बात अड़े हैं।

पुलिस की प्रतिक्रिया इधर एसपी भानुप्रताप सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टा घटना पारिवारिक विवाद में प्रतीत होता है। आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। टीम गठन कर घटना में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फ़ोटो : कैप्शन : शुक्रवार को जिले के अलौली थानांन्तर्गत ज्वालापुर गांव में घटना के बाद रोते बिलखते मृतक के परिजन व जुटी भीड़।