Khagaria News: 50 हजार की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, दिया आवेदन
Khagaria News: 50 हजार की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, दिया आवेदन50 हजार की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, दिया आवेदन50 हजार की रंगदारी नही
Khagaria News: बेलदौर । संवाददाता बेलदौर थाना क्षेत्र के दिघौन पंचायत निवासी मोहम्मद कादिर ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों पर 50 हजार की रंगदारी मांगने, मारपीट करने, गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने बेलदौर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के आवेदन के अनुसार बुधवार की शाम करीब 4 बजे वह अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान आरोपित उसके घर पहुंचे और 50 हजार की रंगदारी की मांग करने लगे। विरोध करने पर आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।
आवेदन में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने जबरन उसकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली और दुर्व्यवहार किया। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।