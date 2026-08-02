Khagaria News: अलग-अलग मारपीट की घटना में चार लोग घायल

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता कुर्बन पंचायत के सठमा, पीरनगरा पंचायत एवं सकरोहर पंचायत के तिलाठी गांव में रविवार को अलग-अलग मारपीट की घटना में चार लोग घायल हो गए। घायलावस्था में सबों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कर छुट्टी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक मुताबिक सठमा गांव में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष से रंजीत शर्मा के पत्नी नूतन देवी घायल हो गई। घायल नूतन के मुताबिक दूसरे पक्ष के कृष्ण मोहन शर्मा एवं नीतीश कुमार ने उसका रास्ता बंद कर दिया। जिसका विरोध करने पर उसे मारपीट कर घायल कर दिया।

दूसरी घटना पीरनगरा गांव की बताई जा रही है। इसमें एक पक्ष के योगेन्द्र पंडित एवं उसका पुत्र वधू पिंकी देवी मारपीट में घायल हो गई। पीड़ित के मुताबिक गांव के ही एक युवक स्मैक पीकर उपद्रव मचाते हुए उसके घर में आग लगा दी, जिसका विरोध करने पर ससुर एवं पतोहू को मारपीट कर घायल कर दिया। तीसरी घटना सकरोहर पंचायत के तिलाठी गांव की बताई जा रही है। इस घटना में गांव के विकास साह के पत्नी अनिता देवी मारपीट में घायल हो गई। घायल अनिता देवी के मुताबिक पड़ोसी आशीष कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जिसमें हुई मारपीट की घटना में वह घायल हो गई। इस संबंध में पीड़ितों ने थानाध्यक्ष को अलग-अलग आवेदन देकर एक दूसरे पक्ष के लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर घायल कर देने की शिकायत की है। इधर आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।