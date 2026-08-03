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Khagaria News: ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण का खगड़िया में किया भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण का खगड़िया में किया भव्य स्वागतऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले सूबेदार इ

Khagaria News: ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण का खगड़िया में किया भव्य स्वागत

Khagaria News: खगड़िया। एक प्रतिनिधि पूर्व सैनिक संघ, खगड़िया के तत्वावधान में शहर के गौशाला रोड स्थित भूतपूर्व सैनिक संघ कार्यालय में सोमवार को भारतीय सेना के सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण का भव्य स्वागत किया गया।

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सेवानिवृत्ति का समारोह

उल्लेखनीय है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण के भारतीय सेना से गत 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, समाजसेवियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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सेवा का अनुभव साझा

इस अवसर पर सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण ने कहा कि भारतीय सेना में सेवा देना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करना केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च कर्तव्य है। उन्होंने अपने सैन्य जीवन के अनुभव साझा करते हुए युवाओं से राष्ट्रसेवा, अनुशासन और समर्पण की भावना अपनाने का आह्वान किया।

समाज के प्रति प्रतिबद्धता

उन्होंने कहा कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे समाज और युवाओं के बीच रहकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण ने 27 जुलाई 1998 को भारतीय थल सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई) शाखा में सेवा शुरू की थी। गत 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। वे एमबीए (एचआर) तथा बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स समकक्ष) की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। पिछले 23 वर्षों से योग प्रशिक्षक के रूप में भी वे लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहे हैं। उनका पैतृक निवास सतीश नगर, परबत्ता (खगड़िया) है, जबकि वर्तमान में वे भवानी नगर, हरदाशचक (पश्चिम), खगड़िया में रहते हैं। उनकी पत्नी सुधा कुमारी प्राथमिक विद्यालय, मलपा में प्रधान शिक्षिका हैं।

समारोह में उपस्थित लोग

समारोह में उपस्थित लोगों ने उनके सैन्य योगदान, अनुशासित जीवन और समाज सेवा की भावना की सराहना करते हुए उन्हें सम्मान-पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रतिनिधि मंडल में संघ के सचिव नायब सूबेदार नरेश प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष सूबेदार सुरेश सिंह, कैप्टेन राम सकल सिंह, कैप्टेन योगेंद्र प्रसाद सिंह, कैप्टेन चंद्रवीर ठाकुर, नायब सूबेदार अमरकांत वर्मा, सूबेदार अनुज कुमार यादव , पूर्व प्रधानाध्यापक सुरेश प्रसाद, समाजसेवी नागेंद्र सिंह त्यागी, सुजीत बजाज, दिलीप कुमार वर्मा, बाल्मीकि सिंह हवलदार ललन सिंह, नायब सूबेदार अरविंद प्रसाद सिंह, लेफ्टिनेंट संजय कुमार यादव, हवलदार प्रिंस कुमार, हवलदार निरंजन कुमार, हवलदार रमेश ठाकुर, सूबेदार प्रीतम कुमार सिंह, नायक राजेश कुमार सूबेदार छोटन सिंह आदि शामिल थे।

फोटो: 12

कैप्शन: शहर के गोशाला रोड स्थित भूतपूर्व सैनिक संघ कार्यालय में सोमवार को भारतीय सेना के सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण का स्वागत करते पूर्व सैनिक संघ।

सामान्य प्रश्न

सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण किस दिन सेवानिवृत्त हुए?
सूबेदार इन्द्रदेव कुमार भूषण 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए।
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