Khagaria News: जिले में गंगा व गंडक नदी में उफान, कोशी व बागमती का घटा जलस्तर
Khagaria News: जिले में गंगा व गंडक नदी में उफान, कोशी व बागमती का घटा जलस्तर जिले में गंगा व गंडक नदी में उफान, कोशी व बागमती का घटा जलस्तर
Khagaria News: खगड़िया, हिन्दुस्तान टीम जिले में गंगा व गंडक नदी उफान पर है। वही कोशी व बागमती के जलस्तर में सोमवार का कमी दर्ज की गई। परबत्ता प्रखंड में गंगा की उपाधारा में विभिन्न जगहों पर दियारा जाने के लिए बनाए गए तकरीबन आधा दर्जन पुल एप्रोच सड़क के अभाव में बेकार पड़ा हुआ है। वहीं कई पुलों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। पुल पर बाढ़ का पानी चढने व एप्रोच सड़क के नहीं बनने से दियारा जाने वाले किसानों व पशुपालकों क़ी काफी परेशानी बढ़ गई है। आज करोड़ों की लागत से बना पुल बतौर शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। बाढ़ का मौसम शुरू होते ही लोग दियारा जाने के लिए नाव का सहारा लेने को विवश हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच गंगा की उपधारा में तकरीबन आधा दर्जन पुल का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन एप्रोच सड़क नहीं बनने व मुरादपुर सहित कई पुलों पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से दियारा जाने के लिए कारगर साबित नहीं हो सका है。
क्या है मामला
प्रखंड का भौगोलिक बनावट कुछ इस प्रकार है कि तीन दिशा होकर गंगा नदी गुजरती है। यही वजह है कि परबत्ता प्रखंड में गंगा किनारे बसे आबादी को खेती व पशुपालन के लिए दियारा का आना-जाना होता है। यहां की 80 प्रतिशत आबादी के जीवनयापन का मुख्य साधन खेती व पशुपालन है। गंगा की उपधारा में जगह-जगह पुल निर्माण होने से लोगों को लगा था कि अब दियारा पर भी फर्राटे मारकर गाड़ियां दौड़ेगी। बारिश व बाढ़ के मौसम में भी लोग दियारा जा सकेंगे, लेकिन पुल बनने के बाद आधा दर्जन पुलों के संवेदक बनाकर अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। आज स्थिति यह है कि पुल बने के बावजूद भी एप्रोच सड़क के अभाव में स्थानीय लोग पुल का सही उपयोग नहीं कर पाते
कहां-कहां हुआ पुल निर्माण
वर्ष 2018 से 2022 के बीच प्रखंड के गंगा की उपधारा वीरपुर टोला नयागांव, कबेला पंचायत के जागृति टोला, तेमथा श्रीरामपुर ठुठी, सलारपुर, खजरैठा लोनियाचक दियारा सहित छह घाटों पर गंगा की उपधारा में पुल का निर्माण कराया गया है।
बोले अधिकारी
गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई जगह पुल पर पानी के चढ़ने की सूचना मिली है। इस समस्या क़ो लेकर उच्चाधिकारी का ध्यान दिलाया जाएगा।
हरिनाथ राम, सीओ, परबत्ता, खगड़िया।
फोटो : 29
कैप्शन: जिले के संसारपुर के पास गंडक नदी में त्जारी उफान।
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जिले में हल्की बारिश का बना है आसार, कहीं-कहीं हो सकती है तेज बारिश
मौसम वैज्ञानिकों ने 13 अगस्त तक जारी पूर्वानुमान में तापमान 35 डिग्री तक रहने का लगाया है अनुमान
बारिश की उम्मीद के बीच अभी तापमान में बना रहेगा उतार व चढ़ाव
खगड़िया। निज प्रतिनिधि
जिले में अगले तीन दिनों के आसपास हल्की बारिश होने के आसार बना है। हालांकि कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 13 अगस्त तक जारी पूर्वानुमान में खगड़िया जिले सहित उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में 11 अगस्त के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। हालांकि एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अन्य दिनों में भी अनेक स्थानों पर हल्की-हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमान अवधि में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इधर पूरबा हवा औसतन पांच से पन्द्रह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि धूप के असर से तापमान में उतार व चढ़ाव की स्थिति भी अभी बना रहेगा।
खेतों में खरपतवार की करें निगरानी: मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों से वर्तमान मौसम खरपतवारों की तीव्र वृद्धि के लिए अनुकूल बताया है। ऐसे में समय पर निकौनी करने की सलाह दी है। जिन खेतों में तृणनाशी का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां मक्का की कतारों के बीच खुरपी से निकौली करें। इधर वर्तमान समय परबल की बुआई के लिए उपयुक्त बताया है। अगस्त माह में उठी हुई क्यारियों में मिर्च की बुआई करें। मध्यकालीन किस्म की फूलगोभी की बुआई करने का समय बताया गया है। फलदार पौधे जैसे आम, लीची, कटहल, अमरूद, जामुन, शरीफा, व नींबू के नए पौधे की रोई के लिए वर्तमान समय उपयुक्त है।
जिले में तापमान दर्ज हुआ 34 डिग्री सेल्सियस: जिले में सोमवार को कहीं-कहीं हल्की बंूदाबांदी हुई। हालांकि धूप खिली रही। अधिकतम तामपान 34 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर पूरबा हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। एक दिन पहले रविवार को सुबह से ही धूप का कड़ा असर रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस महसूस हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत शनिवार को धूप से उमस महसूस हुआ था। वैसे बीच-बीच में आसमान में हल्का बादल भी रहा था। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरबा हवा औसतन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत शुक्रवार को धूप खिला रहा था। कहीं-कहीं हल्की बंूदाबांदी हुई थी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। पूरबा हवा औसतन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत गुरुवार को उमसभरी गर्मी रहा था। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत बुधवार को दिनभर मौसम खराब रहा था। जिससे बारिश होती रही थी। जिससे तापमान गिरा रहा था।
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