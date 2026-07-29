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Khagaria News: सड़क से नीचे हैं आश्रय स्थल का परिसर, बारिश होने पर होगा जलजमाव

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: सड़क से नीचे हैं आश्रय स्थल का परिसर, बारिश होने पर होगा जलजमावसड़क से नीचे हैं आश्रय स्थल का परिसर, बारिश होने पर होगा जलजमावसड़क से नीचे हैं आश्रय स्थल

Khagaria News: सड़क से नीचे हैं आश्रय स्थल का परिसर, बारिश होने पर होगा जलजमाव

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता नदियों के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी तेज कर दिया गया है। हालांकि आश्रय स्थलों को चयनित किया जा चुका है, इसके बावजूद भी कई जगहों पर अभी भी कमियां है। बताया जा रहा है कि मानसी प्रखंड के जालिम बाबू टोला में दो मंजिला स्कूल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर बारिश हो जाएगा तो नीचे में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लोगों ने बताया कि बारिश होने की स्थिति पर उपर के सिर्फ तीन कमरा ही बाढ़ पीड़ितों के लिए सहारा बनेगा। इससे आने वाले दिनों में समस्याएं देखी जा सकती है। वहीं अब तक दो चापाकल में से एक चापाकल खराब पड़ा हुआ है। जबकि दो शौचालय में से एक शौचालय भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जिससे संभावित बाढ़ के दौरान पीड़ित परिवारों को समस्या उत्पन्न हो सकती है।

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मटिहानी में भी बारिश होने पर होगी समस्या

मानसी प्रखंडके मवि, मटिहानी को भी संभावित बाढ़ को देखते हुए आश्रय स्थल बनाया गया है। यहां पर भी बारिश होने की स्थिति पर जलजमाव की संभावना है। प्राथमिक विद्यालय, चैधा में भी कुछ ऐसा ही हाल बारिश होने पर होगा। यानि बाढ़ प्रभावितपरिवारों के लिए बारिश होने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसके लिए जिला प्रशासन एवं अंचल प्रशासन को अभी से ही पहल को तेज करने की जरूरत है। बूढ़ी गंडक नदी में उफान आने के बाद शहर के भी दो वार्डों में बाढ़ से लोगों को प्रभावित होना पड़ता है। वही शहर के वार्ड संख्या 26 के लोहिया नगर व बलुआही के विभिन्न मोहल्ले के दर्जनों बाढ़ प्रभावित परिवारों का आशियाना शहर का बापू मिडिल स्कूल होता है। बताया जा रहा है कि यहां पर प्रत्येक वर्ष सामुदायिक किचन का संचालन किया जाता है। अधिक संख्या बढ़ने पर यहंा अतिरिक्त किचेन की जरूरत होगी।

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बाढ़ राहत शिविर

प्रखंड संख्या

अलौली 04

बेलदौर 01

चौथम 02

गोगरी 04

खगड़िया 05

मानसी 09

परबत्ता 33

कुल 59

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाढ़ राहत शिविरों की कुल संख्या कितनी है?
कुल 59 बाढ़ राहत शिविर हैं।
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