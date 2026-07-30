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Khagaria News: संभावित बाढ़ को लेकर आश्रय स्थलों का अधिकारियों ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: संभावित बाढ़ को लेकर आश्रय स्थलों का अधिकारियों ने लिया जायजा

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। हर स्तर से तैयारी का भी मॉनीटरिंग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सदर प्रखंड के विभिन्न बाढ़ आश्रय स्थलों का सदर बीडीओ पूरण साह, सीओ, आरओ आदि अधिकारियों ने राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव व अन्य कर्मियों के साथ जायजा लिया। इस दौरान आश्रय स्थलों पर बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए रहने के लिए कमरा, चापाकल, शौचालय समेत अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं इस दौरान जहां भी तैयारी में कमी नजर आई अधिकारियों ने अधीनस्थों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए जल्द से जल्द कमियों को पूरा करने के निर्देश दिए।

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