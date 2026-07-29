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Khagaria News: अलौली: बाढ़ पीड़ितों की शरण स्थल में आवागमन की सुविधा नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: अलौली के चेराखेरा पंचायत में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। मिडिल स्कूल मोहरा घाट को शरण स्थल बनाया गया है। बूंदिबांदी के साथ ही राहत शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन को बिजली और शौचालय की समस्याओं का समाधान करना होगा अन्यथा स्थितियां बिगड़ सकती हैं।

Khagaria News: अलौली: बाढ़ पीड़ितों की शरण स्थल में आवागमन की सुविधा नहीं

Khagaria News: अलौली। एक प्रतिनिधि दो नदी से घेरे चेराखेरा पंचायत को पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित पंचायत है। यहां जलस्तर वृद्धि के बाद बाढ़ पीड़ितों की समस्या विकराल हो जाती है। विशेष परिस्थिति में पीड़ित एवं लाचार लोगों के लिए शरण स्थली के रूप में मिडिल स्कूल मोहरा घाट चिन्हित किया गया है।

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शरण स्थल की व्यवस्थाएं

बुधवार को इसकी पड़ताल क्रम में देखा गया कि पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष इसी स्कूल में पीड़ित परिवारों के लिए राहत शिविर एवं शरण स्थल व बनाया गया है। बाढ़ के पानी आ जाने के बाद इस आश्रय स्थल तक आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जिला प्रशासन को अभी से ही पहल करना होगा। जिससे बाढ़ प्रभावित परिवारों को आश्रय स्थल तक जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

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सुविधाओं की कमी

स्कूल परिसर में कमरा, बिजली, शौचालय, चापाकल, मोटरचालित पंप की व्यवस्था फिलहाल हाल अच्छी है, परंतु बाढ़ का पानी अधिक आने से बिजली उपलब्ध होने में कठिनाई होती रही है। ऐसे में जेनरेटर ही एक मात्र विकल्प बचता है। जिसे समय रहते दुरुस्त करना होगा। बातया जा रहा हैकि शौचालय तो उपलब्ध है, लेकिन 350 पीड़ित परिवार के लिए शौचालय का और अधिक व्यवस्था करने की जरूरत है। अगर समय रहते इस समस्याओं को दूर नहीं की गई तो आने वाले दिनों मे ंबाढ़ पीड़ितों की समस्याएं विकराल हो सकती है।

बोले अधिकारी:

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

जिले के सभी अंचलों में चिन्हित बाढ़ शरण स्थली का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कमियां सामने आ रही है उसे दूर किया जा रहा है।

कौशिकी कश्यप, जिला आपदा प्रभारी, खगड़िया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चेराखेरा पंचायत में शरण स्थल कहां बनाया गया है?
चेराखेरा पंचायत में मिडिल स्कूल मोहरा घाट को शरण स्थल के रूप में बनाया गया है।
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