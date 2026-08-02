Khagaria News: जिले में अलग-अलग मामलों में पांच शिक्षक निलंबित, होगी विभागीय कार्रवाई जिले में अलग-अलग मामलों में पांच शिक्षक निलंबित, होगी विभागीय कार्रवाई

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में अलग-अलग गड़बड़ी मामले में पांच शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिसमें जांच में स्कूल में गड़बड़ी पाए जाने पर दो प्रधानाध्यापक निलंबित किए गए हैं। जबकि दो शिक्षक पर इंटर की अमान्य सर्टिफिकेट पर शिक्षक की नौकरी हासिल करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। साथ ही एक शिक्षिका को परीक्षा उपरांत विरमन लेटर में हेरफेर करने के आरोप में निलंबित की गई है। यह कार्रवाई डीईओ अमरेन्द्र कुमार गोंड के निर्देश पर स्थापना डीपीओ नुपूर प्रसाद ने की है। स्थापना डीपीओ ने गत शुक्रवार को सभी शिक्षकों पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा है। एक साथ पांच शिक्षकों पर कार्रवाई से शिक्षकों के बीच हड़कंप देखा जा रहा है। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार मिडिल स्कूल, निस्ता अलौली के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह पर स्थानीय द्वारा सहयोग पोर्टल पर हटाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर बीईओ के जांच प्रतिवेदन पर एचएम से जवाब तलब किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है। वहीं दूसरी ओर मिडिल स्कूल, मुजौना अलौली के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार को अलौली बीईओ के निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है。

अमान्य सर्टिफिकेट पर बहाल होने पर दो शिक्षक निलंबित स्थापना डीपीओ ने अमान्य सर्टिफिकेट पर शिक्षक पद पर नियोजित होने के मामले में दो विशिष्ट शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की है। जिसमें मिडिल स्कूल, श्री शिरनिया गोगरी के विशिष्ट शिक्षक ललन कुमार व कन्या मिडिल स्कूल, सैदपुर मानसी के विशिष्ट शिक्षक विनय कुमार को इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट अमान्य मानते हुए निलंबन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र अलग से गठित करने का निर्णय लिया गया। स्थापना डीपीओ ने उक्त दोनों शिक्षकों से शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र व आधार कार्ड के साथ बुलाया गया था। जांच में सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया। जिसके आलोक में सामने आया कि उक्त दोनों शिक्षकों द्वारा इंटरमीडिएट की योग्यता द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हाईयर एजुकेशन, न्यू दिल्ली से किया है। जो सर्टिफिकेट नियोजन में अमान्य है। जिस पर तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाही के अधीन रखते हुए निलंबित किया गया है।

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा विरमण पत्र में छेड़छाड़ करने में शिक्षिका निलंबित माध्यमिक स्कूल मथुरापुर, परबत्ता की विशिष्ट शिक्षिका सरिता कुमारी को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में मूल्यांकन केन्द्र उच्च माध्यमिक स्कूल, सन्हौली से बिना सूचना उनुपस्थित व मूल्यांकन केन्द्र निदेशक द्वारा निर्गत विरमण पत्र में फर्जी तरीके से छेड़छाड़ करने निलंबित की गई है। माध्यमिक शिक्षा डीपीओ द्वारा मामले में जवाब-तलब किया गया था। जांच में सामने आया कि माह अक्टूबर 2025 में आठ दिन बिना सूचना अनुपस्थित है। पर विद्यालय प्रधान द्वारा पूर्ण माह का अनुपस्थिति विवरणी दिया गया। जिस पर शिक्षिकों को निलंबित किया गया है।

बोले अधिकारी: जिले के अलग-अलग स्कूलों के पांच शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिस पर अमान्य सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षक भी शामिल् है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है।

अमरेन्द्र कुमार गोंड, डीईओ, खगड़िया।