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Khagaria News: आग से बचाव और सुरक्षा को लेकर स्कूली छात्राओं को दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: आग से बचाव और सुरक्षा को लेकर स्कूली छात्राओं को दी जानकारी आग से बचाव और सुरक्षा को लेकर स्कूली छात्राओं को दी जानकारी

Khagaria News: आग से बचाव और सुरक्षा को लेकर स्कूली छात्राओं को दी जानकारी

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के पसराहा थाना क्षेत्र स्थित हरिवंश नारायण इंटर विद्यालय महाद्दीपुर, बन्देहरा के सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) में बुधवार को आग से बचाव और सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुनील कुमार, शिक्षक राकेश कुमार रोशन, अरविंद मंडल, जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार, महताब आलम, अंजू कुमारी, कृष्ण सिंह, अमन कुमार और कौशल कुमार मौजूद थे। अग्निशामक कर्मियों लक्ष्मी कुमारी, रितेश कुमार और लाल बाबू ने छात्र-छात्राओं को गैस सिलेंडर, शॉर्टसर्किट या अन्य कारणों से लगने वाली आग पर तुरंत काबू पाने के घरेलू और तकनीकी उपाय प्रैक्टिकल करके दिखाए।

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उन्होंने समझाया कि आगजनी की घटना होने पर घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेना चाहिए और तुरंत आपातकालीन सेवाओं की मदद लेनी चाहिए। वही प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने ऐसे अभियानों को छात्रहित में बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ आपदा प्रबंधन और सुरक्षा का यह व्यावहारिक ज्ञान बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान बीएचजी मुकेश कुमार सहित दर्जनों छात्र-छात्राएं और शिक्षक उपस्थित रहे। इस उपयोगी और प्रायोगिक जानकारी से बच्चों ने आपातकालीन स्थिति में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण गुर सीखे।

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