Khagaria News: सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षक को दी समारोहपूर्वक विदाई
Khagaria News: सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षक को दी समारोहपूर्वक विदाई सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षक को दी समारोहपूर्वक विदाई सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षक को दी समारोहपूर्वक विद
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत मध्य विद्यालय सोनडीहा में कार्यरत प्रखंड शिक्षक अशोक कुमार के सेवानिवृत्ति के अवसर पर शुक्रवार को एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं परबत्ता प्रखंड के मध्य विद्यालय कोरचक्का सतीशनगर के एचएम कृष्णकांत सिंह को भी भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर सौढ़ उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया पृथ्वीचंद्र सिंह, प्रधानाध्यापक प्रकाश मंडल, हाई स्कूल के प्रधानाचार्य परवीन कुमार रंजन, शिक्षक जयवर्द्धन कुमार, मनीष कुमार, प्रवण कुमार, दिवाकर प्रसाद, शिव शंकर पंडित, तारकांत कुमार, संगीता कुमारी, अनामिका कुमारी, इगल चंद्रा, ज्योति सिंह, सुमन केशरी, सुभाष कुमार, भारती, अमेश प्रसाद, प्रेमलता कुमारी, रिंकू कुमारी, बबीता देवी, विनोद कुमार, राज लक्ष्मी कुमारी, सुबोध सिंह, प्रदीप सिंह, पंसस जय चंद्र कुमार, वार्ड सदस्य अमर सिंह, सचिदानंद सिंह, अमृता कुमारी आदि ने उनके कार्यो की सराहना की।
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