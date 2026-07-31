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Khagaria News: डीएम से मिले पूर्व सैनिक संघ, समस्याओं से कराया अवगत

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: डीएम से मिले पूर्व सैनिक संघ, समस्याओं से कराया अवगत

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि पूर्व सैनिक संघ का एक एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से शुक्रवार को उनके कार्यालय कक्ष में मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, शहीद स्मारक, अनुश्रवण समिति, सैनिकों की विधवाओं, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को लेकर चर्चा की। डीएम ने पूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की समस्या हो तो हमें अवगत कराए और उसका समाधान किया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में संघ के सचिव नायब सूबेदार नरेश प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष सूबेदार सुरेश सिंह, कैप्टेन राम सकल सिंह, कैप्टेन योगेंद्र प्रसाद सिंह, कैप्टेन चंद्रवीर ठाकुर, नायब सूबेदार अमरकांत वर्मा, सूबेदार अनुज कुमार यादव, हवलदार ललन सिंह, नायब सूबेदार अरविंद प्रसाद सिंह, लेफ्टिनेंट संजय कुमार यादव, हवलदार प्रिंस कुमार, हवलदार निरंजन कुमार, हवलदार रमेश ठाकुर, सूबेदार प्रीतम कुमार सिंह, नायक राजेश कुमार सूबेदार छोटन सिंह आदि शामिल थे।

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