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Khagaria News: मुखिया व पंचायत सचिव की निगरानी में होगा चयन

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: महेशखूंट में प्रत्येक पंचायत में ग्रामरक्षा दल का चयन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम सभा के माध्यम से दल को चुना जाएगा। इस प्रक्रिया में मुखिया, पंचायत सचिव और निगरानी कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह जानकारी बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल के सम्मेलन में दी गई।

Khagaria News: मुखिया व पंचायत सचिव की निगरानी में होगा चयन

Khagaria News: महेशखूंट। एक प्रतिनिधि ग्रामों की सुरक्षा के लिए हर पंचायत में ग्रामरक्षा दल का चयन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्राम सभा कर के ग्रामरक्षा दल का चयन होना है। जिसमें मुखिया तथा पंचायत सचिव सहित निगरानी कमेटी का अहम भूमिका होगी। यह बातें गोगरी प्रखंड के मैरा पंचायत के छठ मंदिर,बदिया में आयोजित बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल की सम्मेलन में प्रदेश सचिव धमेन्द्र दास ने कहीं। मौके पर संजीव कुमार, भरत कुमार, विजय कुमार यादव, मृत्यंजय कुमार, मदन कुमार,संजय मुनि, सुधीर सिंह,मनोज कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, बमबम यादव आदि मौजूद थे।

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