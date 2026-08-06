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Khagaria News: भदास गांव में बिजली के करंट से मवेशी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: भदास गांव में बिजली के करंट से मवेशी की मौत भदास गांव में बिजली के करंट से मवेशी की मौत भदास गांव में बिजली के करंट से मवेशी की मौत

Khagaria News: भदास गांव में बिजली के करंट से मवेशी की मौत

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के भदास गांव में बुधवार शाम करीब 5 बजे बिजली के करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। मृत भैंस गांव निवासी दिनेश पासवान की बताई जा रही है। घटना के बाद पशुपालक परिवार में मायूसी छा गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, करंट लगने से भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को राहत देने की मांग की है।

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