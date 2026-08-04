Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: हत्या कर शव जलाने की घटना में दो पुत्र सहित अज्ञात पर मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: परबत्ता I एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में पहली अगस्त की देर

Khagaria News: हत्या कर शव जलाने की घटना में दो पुत्र सहित अज्ञात पर मामला दर्ज

Khagaria News: परबत्ता I एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में पहली अगस्त की देर रात बुजुर्ग महिला की हत्या कर शव क़ो जलाने की घटना में दो पुत्र व अज्ञात के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज किया गया I तकनीकी अनुसंधन व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुवे थाना में मामला दर्ज कराया है I बताया जाता है कि गत पहली अगस्त की देर रात थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत की खबर पुलिस क़ो मिली I घटना की सूचना मिलते ही मौक़े पर पुलिस पहुंचकर अधजले शव उसके छोटे बेटे पप्पू सिंह के दरवाजे पर रखी एक चौकी से बरामद किया गया था I इस घटना क़ो लेकर मृतका वीणा देवी के दो बेटे मनोज सिंह व पप्पू सिंह ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे थे I सबसे चौकाने वाली ताब यह है कि मृतका के पति सौदागर सिंह की मौत भी पूर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी I जिसका शव बाद में गंगा नदी से बरामद किया गया था I हालांकि मामला क़ो पैचीदा होता देख थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने ऐन वक्त पर एसएफएल की टीम क़ो घटनास्थल की जांच पड़ताल के लिये बुलाये थे I इधर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि तकनीकी अनुसन्धान व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज कर नामजदों की गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है I

ये भी पढ़ें:Khagaria News: दूसरे दिन भी नहीं हुआ मामला दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Bihar Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।