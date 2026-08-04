Khagaria News: हत्या कर शव जलाने की घटना में दो पुत्र सहित अज्ञात पर मामला दर्ज

Khagaria News: परबत्ता I एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में पहली अगस्त की देर रात बुजुर्ग महिला की हत्या कर शव क़ो जलाने की घटना में दो पुत्र व अज्ञात के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज किया गया I तकनीकी अनुसंधन व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुवे थाना में मामला दर्ज कराया है I बताया जाता है कि गत पहली अगस्त की देर रात थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत की खबर पुलिस क़ो मिली I घटना की सूचना मिलते ही मौक़े पर पुलिस पहुंचकर अधजले शव उसके छोटे बेटे पप्पू सिंह के दरवाजे पर रखी एक चौकी से बरामद किया गया था I इस घटना क़ो लेकर मृतका वीणा देवी के दो बेटे मनोज सिंह व पप्पू सिंह ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे थे I सबसे चौकाने वाली ताब यह है कि मृतका के पति सौदागर सिंह की मौत भी पूर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी I जिसका शव बाद में गंगा नदी से बरामद किया गया था I हालांकि मामला क़ो पैचीदा होता देख थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने ऐन वक्त पर एसएफएल की टीम क़ो घटनास्थल की जांच पड़ताल के लिये बुलाये थे I इधर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि तकनीकी अनुसन्धान व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज कर नामजदों की गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है I