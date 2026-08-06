Khagaria News: ईवीएम,वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण
Khagaria News: ईवीएम,वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षणईवीएम,वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षणईवीएम,वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षणईवीएम,वीवीपैट वेयरहाउस का किया नि
Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता डीएम विक्रम विरकर व एसपी भानु प्रताप सिंह ने बुधवार को संयुक्त रूप से ईवीएम/वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव तथा उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। मौके पर अपर निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कुमार सहित जिले के राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, प्रभारी, प्रतिनिधि एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण तथा निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। साथ ही उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वेयरहाउस की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया तथा उनकी उपस्थिति में संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई।
डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वेयरहाउस की सुरक्षा एवं रखरखाव की व्यवस्था को सतत बनाए रखें तथा सभी आवश्यक अभिलेखों एवं प्रक्रियाओं का नियमित रूप से अद्यतन संधारण सुनिश्चित करें।
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