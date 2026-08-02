Khagaria News: ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को किया जाए स्थायी, मिले मानदेय
Khagaria News: ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को किया जाए स्थायी, मिले मानदेयग्राम रक्षा दल के सदस्यों को किया जाए स्थायी, मिले मानदेयग्राम रक्षा दल के सदस्यों को किया जा
Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का स्थायीकरण किया जाए। क्योंकि कई वर्षों से वे लोग अपने थाना व प्रखंड क्षेत्र में पुलिस के सहयोग में कार्य कर रहे हैं। जिससे कई बार पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। यह बातें ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज परिसर में शनिवार को आयोजित बैठक के दौरान कही।बैठक के दौरान कहा कि पर्व के मौके पर भी विधि व्यवस्था को संभालने में उनलोगों का काम सराहनीय रहा है। वे लोग हर जिम्मेवारी को बेहतर ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। कहा कि उनलोगों द्वारा लगातार काम करने के बाद भी सरकार द्वारा उपेक्षित रखा गया है।
वहीं मांग किया कि पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में उनलोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। कहा कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्र के बाद प्रखंडस्तर से जिला को सूची उपलब्ध करा दिया गया हैलेकिन उनलोगों को अब तक प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया है। मौकेपर मिथिलेश कुमार, पवन कुमार, राजेश क ुमार, कैलू पासवान, रवि शंकर कुमार, विवेक कुमार, शशिकांत कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, बबलू मंडल समेत काफी संख्या में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए ग्राम रक्षा दल के सदस्य आदि मौजूद थे। इस संबंध में डीएम को एक ज्ञापन भी ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने सौंपा।
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