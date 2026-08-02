Khagaria News: जिले के प्रभावित क्षेत्रों में एलिसा टेस्ट और फॉगिंग पर दिया जोर

Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान संवाददाता सदर अस्पताल स्थित ट्रेनिंग स्कूल में शनिवार को डेंगू को रोकने के जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम विक्रम विरकर ने जिले के प्रभावित क्षेत्रों में एलिसा टेस्ट और फॉगिंग पर जोर दिया। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न अन्य विभागों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जिले में डेंगू के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। डीएम ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ग्रामीण चिकित्सकों और प्राइवेट प्रैक्टिसनर्स के साथ डेंगू नियंत्रण के लिए बैठक आयोजित करें।

वही रैपिड किट से जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का डेंगू कंफर्मेटरी टेस्ट (एलिजा) कराने के लिए ब्लड सैंपल अनिवार्य रूप से सदर अस्पताल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि टेस्ट में डेंगू की पुष्टि होने पर मरीज के घर के सभी सदस्यों की डेंगू जांच की जाए। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्र में तुरंत फॉगिंग और लार्विसाइड का छिड़काव कराया जाए। सभी ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों को एंटी-लार्वा केमिकल खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद खगड़िया में समय-समय पर छिड़काव करने को कहा गया। वही शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि बुधवार को स्कूलों में डेंगू से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाए और हर दिन चेतना सत्र (प्रार्थना सभा) के दौरान डेंगू जागरूकता विषय पर चर्चा की जाए। साथ ही सभी बीसीएम को निर्देशित किया गया है वे बीपीएम जीविका से मिलकर सभी जीविका समूहों को डेंगू से बचाव और नियंत्रण का प्रशिक्षण दिलाएं। पंचायतों में प्रशिक्षण: ग्राम पंचायत की बैठकों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों द्वारा आम लोगों को इस विषय पर प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही सोशल मीडिया और प्रचार-प्रसार: डेंगू से बचाव के लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए। नगर परिषद : नगर निगम के कचरा वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर और एलसीडी टीवी के जरिए नगर में डेंगू जागरूकता पर वीडियो चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए। जिले के प्राइवेट लैब तकनीशियनों के साथ बैठक कर उन्हें आरडीटी किट और एलिजा कंफर्मेटरी टेस्ट के प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए।