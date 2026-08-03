Khagaria News: जन समाधान दिवस: 12 मामलों की सुनवाई, त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश
Khagaria News: जन समाधान दिवस: 12 मामलों की सुनवाई, त्वरित निष्पादन के दिए निर्देशजन समाधान दिवस: 12 मामलों की सुनवाई, त्वरित निष्पादन के दिए निर्देशजन समाधान दिवस:
Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता डीएम विक्रम विरकर की अध्यक्षता में जन समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान डीएम ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।इस दौरान 12 आवेदनों की सुनवाई की गई।
इनमें डीसीएलआर, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, एलडीएम, सामान्य शाखा, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया, राजस्व शाखा, कार्यपालक पदाधिकारी, खगड़िया तथा अंचलाधिकारी, परबत्ता से संबंधित मामले शामिल थे। सभी मामलों पर विस्तृत सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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