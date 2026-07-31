Khagaria News: टीबी एक पूरी तरह से उपचार योग्य बीमारी, नियमित दवा का करें सेवन
Khagaria News: चौथम में शुक्रवार को सीएचसी चौथम में 23 टीबी मरीजों के बीच निक्षय मित्रों के सहयोग से निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए था। चौथम प्रखंड में वर्तमान में 106 यक्ष्मा मरीज चिन्हित हैं, जिनमें से 53 मरीजों को पहले चरण में किट मिल चुकी है।
Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सीएचसी चौथम में 23 टीबी मरीजों के बीच निक्षय मित्रों के सहयोग से निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मरीजों को उपचार के दौरान पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में सहयोग करना है। जानकारी के अनुसार चौथम प्रखंड में वर्तमान में कुल 106 यक्ष्मा मरीज चिन्हित हैं।
पोषण किट का वितरण
इनमें पहले चरण में 53 मरीजों को निक्षय पोषण किट प्रदान की गई थी। जबकि शुक्रवार को दूसरे चरण में 23 मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। किट में मरीजों के लिए आवश्यक पोषणयुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर सीएचसी प्रभारी डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि टीबी एक पूरी तरह से उपचार योग्य बीमारी है। मरीज नियमित रूप से दवा का सेवन करें, उपचार बीच में न छोड़ें तथा पौष्टिक आहार लें।
सरकार का प्रयास
उन्होंने कहा कि सरकार की निक्षय योजना एवं निक्षय मित्र अभियान के माध्यम से मरीजों को उपचार के साथ पोषण सहायता उपलब्ध कराकर देश को टीबी मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में डॉ. ब्रजेश कुमार, बीएचएम अमर कुमार, एसटीएलएस मंकेश कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मी एवं लाभार्थी मरीज उपस्थित रहे। सभी ने मरीजों को नियमित दवा लेने, समय पर जांच कराने तथा संतुलित भोजन करने के लिए प्रेरित किया。
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