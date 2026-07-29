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Khagaria News: मानसी बीडीओ ने 10 टीबी मरीजों के बीच बांटा फूड बास्केट किट

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: मानसी बीडीओ ने 10 टीबी मरीजों के बीच बांटा फूड बास्केट किट

Khagaria News: खगड़िया, एक प्रतिनधि जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसी में बुधवार को निक्षय मित्र योजना के तहत प्रखंड के 20 टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट किट का वितरण किया गया। वही मानसी बीडीओ राजीव कुमार ने मरीजों को किट प्रदान करते हुए उन्हें नियमित दवा और पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसी प्रखंड में 30 टीबी मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज एवं नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। मानसी बीडीओ राजीव कुमार ने कहा कि टीबी को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। समय पर जांच, नियमित दवा और पौष्टिक भोजन से इस बीमारी को पूरी तरह हराया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र योजना के माध्यम से मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सकें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, लगातार बुखार, वजन कम होना या रात में अधिक पसीना आने जैसी समस्या हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। समय पर उपचार ही टीबी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। सीएचसी प्रभारी डॉ. राजीव रंजन कुमार ने कहा कि टीबी पूरी तरह इलाज योग्य बीमारी है। मरीजों को उपचार के दौरान दवा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए और चिकित्सकों की सलाह का पालन करना चाहिए। इस मौके पर बीएचएम धर्मेंद्र कुमार, बीसीएम सचिन कुमार, जीविका बीपीएम घनश्याम दीनबंधु, डॉ. मुरारी मोहन कुमार, एलटी मनोज कुमार, एसटीएस विश्वजीत कुमार, आंख सहायक डॉ अश्वनी कुमार और सिपुल कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मी एवं दर्जनों टीबी मरीज उपस्थित थे।

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