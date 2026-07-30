Khagaria News: बेलदौर: दिव्यांगता शिविर में चिकित्सक के समय पर नहंी पहुंचने पर लोगों ने जताया रोष

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता प्रखंड परिसर स्थित बुनियाद केंद्र में आयोजित दो दिवसीय दिव्यांगता शिविर अव्यवस्था और डॉक्टरों की लेटलतीफी की बीच शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। डाक्टर के देर से पहुंचने के कारण प्रखंड के दूर-दराज गांवों से उम्मीद लेकर पहुंचे दर्जनों दिव्यांगजनों को बिना जांच करवाए बगैर ही घर वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। इससे उनके साथ ही परिजनों एवं शुभचिंतकों में नाराजगी व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक शिविर के दूसरे दिन गुरूवार को प्रखंड के विभिन्न गांवों से दर्जन भर से अधिक दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाने एवं अपनी जांच करवाने के लिए पहुंचे थे। शिविर में लगभग एक दर्जन से अधिक आवेदन भी जमा किए गए, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे।