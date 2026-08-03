Khagaria News: परबत्ता : पहली सोमवारी को विभिन्न शिवालयों में उमड़ी भीड़

Khagaria News: परबत्ता : पहली सोमवारी को विभिन्न शिवालयों में उमड़ी भीड़
Khagaria News: परबत्ता में श्रावण माह के शुरू होते ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। पहले सोमवारी को कांवरियों ने जलाभिषेक किया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस और SDRF की तैनाती की। श्रद्धालु 'बोल बम' के नारे लगाते हुए भक्ति का माहौल बना रहे थे।
Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि श्रावण माह के प्रवेश करते ही जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर बढ़ गई। इधर श्रावण माह के प्रथम सोमवारी को प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में जालाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। जहां गंगा घाट अगवानी में जल भरने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर अगुवानी महेशखुट मुख्य सड़क में कांवरिया की भीड़ लगातार चलता रहा क प्रखंड सहित आसपास के प्रखंडों से गंगा घाट अगुवानी में जल भरकर जलाभिषेक करने वाले कांवरियों की भीड़ दिनभर लगी रही। वही शान्ति व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुवे स्थानीय प्रशासन लगातार सड़कों पर ग्रस्त लगाते दिखे।
इधर मुख्य रूप से गंगा घाट अगुवानी में एसडीआरएफ, गोताखोरों व पुलिस की तैनाती की गई थी। वही दूसरी ओर इसकी निगरानी के लिए विशेष रूप से मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। बताया जाता है कि प्रतिवर्षों की भांति इस वर्ष भी गंगा घाट अगुवानी में कांवरियों व श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। हर श्रद्धालुओं के मुख से बोल बम का नारा गूंज रहा था। प्रथम सोमवारी क़ो लेकर दिनभर प्रखंड का माहौल भक्तिमय बना रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।