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Khagaria News: जिले में दूसरी सोमवारी पर उमड़ा शिवालयों में आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: जिले में दूसरी सोमवारी पर उमड़ा शिवालयों में आस्था का सैलाब जिले में दूसरी सोमवारी पर उमड़ा शिवालयों में आस्था का सैलाब

Khagaria News: जिले में दूसरी सोमवारी पर उमड़ा शिवालयों में आस्था का सैलाब

Khagaria News: खगड़िया। एक प्रतिनिधि सावन की दूसरी सोमवार पर शहर सहित जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। इस दौरान कई श्रद्धालु मुंगेर स्थित गंगा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर पैदल ही खगड़िया पहुंचे और विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों में स्नान-ध्यान करने के बाद नजदीकी शिव मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल व अन्य पूजन सामग्री अर्पित की।

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सावन सोमवार को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। श्रद्धालुओं के बीच भगवान शिव के प्रति विशेष आस्था और उत्साह नजर आया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की।

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