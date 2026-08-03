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Khagaria News: डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: फर्जी तरीके से शिक्षक नियोजन को लेकर उठने लगी जांच की मांगफर्जी तरीके से शिक्षक नियोजन को लेकर उठने लगी जांच की मांगफर्जी तरीके से शिक्षक नियोजन को ले

Khagaria News: डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल सन्हौली केन्द्र पर सात अगस्त तक दो पाली में डीएलएड प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षा चलेगी। डीएलएड सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष की परीक्षा ली जा रही है। सोमवार को परीक्षा शांतिपूर्ण हुई।

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