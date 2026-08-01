Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: साइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: साइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजनसाइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजनसाइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजनसाइबर जनजागरूकता को ल

Khagaria News: साइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता साइबर अपराध के रोकथाम एवं आमजनों में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जेएनकेटी सभाकक्ष में एसपी भानू प्रताप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अंजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा नहीं करने की भी बात कही। एसपी ने कहा कि अगर कोई ऑनलाईन परेशान करें तो इसकीजानकारी तुरंत परिजनों को देने की बात कही। वहीं किसी भी साइबर के अपराध के शिकार होने पर इसकी जानकारी तुरंत हेल्पलाईन नंबर 1930 पर भी देने की बात एसपी ने उपस्थित छात्रों से कही।

ये भी पढ़ें:Auraiya News: साइबर जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को ऑनलाइन ठगी से बचने के दिए टिप्स

मौकेपर साइबर डीएसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व जेएनकेटी इंटर स्कूल के छात्र, शिक्षक आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria Cyber Crime

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।