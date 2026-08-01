Khagaria News: साइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन
Khagaria News: साइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजनसाइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजनसाइबर जनजागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजनसाइबर जनजागरूकता को ल
Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता साइबर अपराध के रोकथाम एवं आमजनों में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जेएनकेटी सभाकक्ष में एसपी भानू प्रताप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अंजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा नहीं करने की भी बात कही। एसपी ने कहा कि अगर कोई ऑनलाईन परेशान करें तो इसकीजानकारी तुरंत परिजनों को देने की बात कही। वहीं किसी भी साइबर के अपराध के शिकार होने पर इसकी जानकारी तुरंत हेल्पलाईन नंबर 1930 पर भी देने की बात एसपी ने उपस्थित छात्रों से कही।
मौकेपर साइबर डीएसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व जेएनकेटी इंटर स्कूल के छात्र, शिक्षक आदि मौजूद थे।
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