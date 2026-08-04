Khagaria News: फाइनल में यूथ क्लब को हराकर आजाद युवा क्लब बना विजेता
Khagaria News: फाइनल में यूथ क्लब को हराकर आजाद युवा क्लब बना विजेताफाइनल में यूथ क्लब को हराकर आजाद युवा क्लब बना विजेताफाइनल में यूथ क्लब को हराकर आजाद युवा क्लब ब
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिला मुख्यालय से सटे रहीमपुर स्थित बाबा अवध बिहारी खेल मैदान में मंगलवार को आयोजित निर्मल उर्फ टोनी मेमोरियल स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का मंगलवार को यूथ क्लब को हराकर आजाद युवा क्लब फिजिकल एकेडमी, रहीमपुर चार विकेट से मैच जीत लिया। गत 20 जुलाई से प्रारंभ हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खगड़िया सहित विभिन्न जिलों की कुल 16 टीमों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आजाद युवा क्लब फिजिकल एकेडमी रहीमपुर एवं युथ क्लब रहीमपुर के बीच खेला गया। जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए यूथ क्लब, रहीमपुर की टीम ने निर्धारित ओवरों में एडी आदर्श की 44 गेंदों पर शानदार 92 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत प्रतिस्पद्र्धात्मक लक्ष्य खड़ा किया।
जवाब में आजाद युवा क्लब फिजिकल एकेडमी रहीमपुर ने गोलू जीडी के शानदार अर्द्धशतक की बदौलत चार से शानदार जीत दर्ज करते हुए चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जदयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रभाकर चौधरी मन्टून तथा जिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान प्रेम कुमार ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन किया। टूर्नामेंट के अंपायर मयंक कुमार एवं सोनू थे। जबकि अंशु कुमार कश्यप एवं पियूष कश्यप ने उद्घोषक के रूप में पूरे आयोजन को आकर्षक एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया। इस मौे पर राजा कुमार, रोहित कुमार, छोटू, राहुल, आयुष, नितिन, मोनू, सोनू, अंकित, सुमित, पियुष कश्यप, अंशु, शिवम, अभिनव आदि मौजूद थे।
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