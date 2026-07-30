Khagaria News: पांच अगस्त को जहांगीरा व लाभगांव में शिविर
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Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता आगामी पांच अगस्त को सदर प्रखंड के जहांगीरा व लाभगांव पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए बीडीओ पूरण साह ने बताया कि सहयोग शिविर को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं पंचायत के लोगों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। जिससे वे लोग अपने समस्याओं को लेकर आवेदन दे सकें और निर्धारित समय अवधि के अंदर मामलों का निष्पादन किया जा सके।
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