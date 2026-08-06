Khagaria News: जिले में 48 घंटे में हुई 63 एमएम बारिश, जगह- जगह हुआ जलजमाव जिले में 48 घंटे में हुई 63 एमएम बारिश, जगह- जगह हुआ जलजमाव

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता जिले में बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से जहां एक ओर किसानों के चेहरे खिले हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटे में वर्षापात के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 63 एमएम बारिश हुई है। हालांकि इस आंकड़े में बुधवार को दिनभर हुई बारिश के आंकड़े शामिल नहंी हैं। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों क ो परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। गांव से लेकर शहर तक सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में लोगों की समस्याएं समझी जा सकती है।

जलजमाव की समस्या बताया जा रहा है कि शहर के सूर्य मंदिर चौक पर बारिश के बाद जलनिकासी की व्यवस्था नहंी होनेके कारण लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि इस रास्ते से पैदल चलना मुश्किल है। वहंी दो पहिया एवं चारपहिया वाहन भी पानी के बीच गुजर रहे हैं। जबकि शहर के आवास बोर्ड टीचर ट्रेनिंग स्कूल के निकट भी बारिश के होने के बाद प्रतिदिन जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में लोगों को यहां भी आवाजाही में दिक्कत होती है। जबकि अस्पताल रोड में भी बारिश के बाद एक बार फिर से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि कच्चे नाले के मिट्टी भी बारिश में बहकर नाले में जा रहे हैं। इसके अलावा मानसी नगर पंचायत के विभिन्न जगहों पर लोगों को जलजमाव से परेशान होना पड़ रहा है। मानसी खगड़िया पथ में होने वाले जलजमाव भी लोगों के समस्या का सबब बना हुआ है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़क लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। जगह-जगह लोगों को जलजमाव व कीचड़ के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है।

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कैप्शन: बुधवार को शहर के सूर्य मंदिर चौक के पास सड़क पर जमे पानी होकर गुजरती ई-रिक्शा।

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कोसी, बागमती व गंगा नदियों के जलस्तर में वृद्धि, सहमे लोग

खगड़िया, एक प्रतिनिधि

नदियों का जलस्तर जिले में बुधवार को कोसी, बागमती व गंगा नदियों के जलस्तर में वृद्धि जबकि गंडक व गंगा का जलस्तर स्थिर रहा। कोसी व बागमती नदियों के जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाके में लगी फसलों के डूबने के आसार बढ़ गए हैं। वही बहियार जाने वाले रास्ते पर पानी फैल जाने से किसान व पशुपालक परेशान होने लगे हैं। बढ़ते जलस्तर को देख जल संसाधन विभाग ने तटबंध की निगरानी बढ़ा दी है। हालंाकि कोसी व बागमती नदी के जलस्तर में पिछले एक सप्ताह से धीमी गति से वृद्धि हो रही थी। पर, बुधवार को रफ्तार तेज देखी गई।