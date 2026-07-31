Khagaria News: बागमती नदी पर वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा नवादा पुल

Khagaria News: ोज तीन की लीड:::::::बागमती नदी पर वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा नवादा पुलबागमती नदी पर वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा नवादा पुलबागमती नदी पर वर्ष

Khagaria News: खगड़िया। नगर संवाददाता जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत नवादा घाट और खरैता घाट के बीच बागमती नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण वर्ष 2027 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि बाढ़ को लेकर कार्य इन दिनों थोड़ी धीमी है। पुल निर्माण कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वर्ष 2027 तक पुल तैयार हो जाएगा। जिसके बाद पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। पुल बन जाने से दियारा इलाके के 50 हजार से अधिक की आबादी को सीधा फायदा होगा। नावों की सवारी से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में बागमती नदी पर 56 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है। टोटल 23 स्पैन का पुल है। जिसमें से 14 स्पैन का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं 325 मीटर में स्लैब का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। हालांकि अब नवादा की ओर से तीन नए स्पैन का निर्माण भी होना है। निर्माण कार्य में जुटी गणेश राम डोकानिया कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रजनीकांत सिन्हा ने बताया कि इन दिनों बाढ़ के बावजूद कार्य किया जा है। उल्लेखनीय है कि चौथम प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नवादा व खरैता घाट के बीच बागमती नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल लगभग पांच सौ मीटर की लंबाई में पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त पुल को लेकर सरकार की ओर से विभाग को 56 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। बनने वाले 23 स्पैन के इस पुल में कुल 24 पाया का निर्माण होना है। जिसमें 14 स्पैन का निर्माण किया जा चुका है।

पुल बनने से सहरसा जिले की घट जाएगी दूरी: नवादा व खरैता घाट के बीच बागमती नदी पर पुल निर्माण होने से सहरसा जिले की दूरी कम हो जाएगी। जिले के चौथम प्रखंड मुख्यालय से नवादा घाट पार कर ठुठी मोहनपुर होते हुए फनगो हॉल्ट तक की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। वहां से सहरसा की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। अभी लोगों को बीपी मंडल सेतु पार कर बैजनाथपुर होते हुए लगभग 62 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अलावा जिला का एकमात्र शक्तिपीठ स्थल माता कात्यायनी मंदिर जाना भी आसान हो जाएगा।

दियारा क्षेत्र में अपराध पर लगेगा लगाम: चौथम प्रखंड का दियारा इलाके में अक्सर आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। जिले के चौथम व मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा में वर्चस्व को लेकर अपराधी गुटों के बीच हमेशा गोलीबारी होती ही रहती है। पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में नावों की सवारी करनी पड़ती है। पुल बनने से पुलिस समय पर घटनास्थल पर पहुंच सकेगी। साथ ही दियारा में नियमित रूप से गश्ती भी हो सकेगी। जिससे अपराध व अपराधी पर रोक लग सकेगा। नवादा में पुल बन जाने से दियारा क्षेत्र के हजारों पशुपालकों और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। किसानों को जहां मक्के की फसल का उचित दाम मिल सकेगा। वहीं पशुपालकों को दूध का दाम भी उचित मिल जाएगा इसके किसान और पशुपालक खुशहाल हो सकेंगे। नावों की सवारी से मुक्ति मिल जाएगी

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वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना को लेकर कई महीनों तक ठप रहा काम

चौथम। एक प्रतिनिधि

नवादा पुल निर्माण शुरू हुए सात वर्ष से अधिक समय गुजर गए हैं, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि जिस वक्त निर्माण कार्य शुरू किया गया था। उस वक्त 30 महीने का डेडलाइन मिला था, लेकिन वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना को लेकर कई महीनों तक काम ठप रहा। वहीं हर साल बाढ़ को लेकर भी कई महीने कार्य ठप रहता है। वहीं दूसरी ओर नवादा साइड में बागमती नदी के कटाव को लेकर भी निर्माण कंपनी को भी परेशानियां झेलनी पड़ी। जबकि समय पर सरकार द्वारा निर्माण कंपनी को भुगतान की भी समस्या है। सरकार के पास फंड की कमी है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि नवादा साइड से तीन स्पैन बढ़ना है उसकी मंजूरी अब तक नहीं मिली है। वहीं खरैता साइड में री-कैरेज की मंजूरी भी नहीं है। जबकि विभाग को री-कैरेज देना चाहिए। जिससे निर्माण कंपनी को परेशानी उठानी पड़ रही है।

बोले अधिकारी: निर्माण में देरी को लेकर कई समस्याएं हैं। बाढ़ के बावजूद कार्य जारी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वर्ष 2027 के अंत तक पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

रजनीकांत सिन्हा, प्रोजेक्ट मैनेजर, जीआरडी।