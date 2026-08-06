Khagaria News: बेलदौर : सकरोहर एवं माली में जन सहयोग शिविर शिविर में अलग-अलग लगाए गए थे आठ काउंटर
Khagaria News: बेलदौर के सकरोहर एवं माली पंचायत में जन सहयोग शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुखिया बबिता सम्राट ने किया। वित्तीय, खाद्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आठ काउंटरों का संचालन किया गया। मुखिया ने ग्राम स्तर पर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी दी, लेकिन कम प्रचार के कारण उपस्थिति कम रही।
Khagaria News: बेलदौर, एक संवाददाता प्रखंड के सकरोहर एवं माली पंचायत में मंगलवार को जन सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सकरोहर पंचायत भवन में मुखिया बबिता सम्राट ने की। शिविर में राजस्व, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा मनरेगा, जीविका समेत अलग-अलग आठ काउंटर लगाए गए थे। सभी काउंटर पर संबंधित विभाग के कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। शिविर में भाग लेने वाले लोगों को संबोधित करते हुए मुखिया ने कहा कि सरकार के द्वारा मामले का त्वरित निपटान के लिए पंचायत ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाने वाले जनसहयोग शिविर से लोगों का समस्या का स्थानीय स्तर पर समाधान करवाने में आवश्यक सहयोग मिल रहा है।
वहीं जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की भी जानकारी समाज के सभी वर्गों को मिल रही है। शिविर में लाभुक योजना एवं समस्या से संबंधित आवेदन काउंटर पर जमा किए,जबकि कई ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा कि शिविर आयोजन को लेकर पहले से प्रचार प्रसार नहीं करवाया गया। जिससे शिविर में लोगों की उपस्थिति कम रही। उल्लेखनीय है कि शिविर में लाभुकों के नहीं पहुंचने से इसमें प्रतिनियुक्त कर्मी पूरे शिविर अवधि में आपस में बातचीत कर बिताई। शिविर में बीडीओ बीईओ, मुखिया प्रतिनिधि नीतीश कुमार के साथ अन्य कर्मी व ग्रामीणों ने भाग लिया।
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