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Khagaria News: चेहल्लुम पर्व शांति सद्भाव उल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का लिया निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: चेहल्लुम पर्व शांति सद्भाव उल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का लिया निर्णय चेहल्लुम पर्व शांति सद्भाव उल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण म

Khagaria News: चेहल्लुम पर्व शांति सद्भाव उल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का लिया निर्णय

Khagaria News: अलौली । एक प्रतिनिधि अलौली प्रखंड अंतर्गत सहसी पंचायत में रविवार को सामाजिक संगठन सर्वजन समाज का शांति समिति की बैठक में शंाति व सद्भाव के साथ चेहल्लुम मनाने का निर्णय लिया। वही रविवारीय बैठक में सर्वजन यादव समाज ने शोषित पीड़ित वंचित दलित अल्पसंख्यकों की एकता एकजूटता पर जोर दिया। बैठक मेंसमाजसेवी किरणदेव यादव, अशोक यादव, चीनी लाल यादव, राजकुमार यादव, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद सुलेमान, सुरेंद्र मंडल, दिनेश शाह, किशोर राम, सोहन सदा, पप्पू यादव आदि ने भाग लिया।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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