Khagaria News: चेहल्लुम पर्व शांति सद्भाव उल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का लिया निर्णय
Khagaria News: चेहल्लुम पर्व शांति सद्भाव उल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का लिया निर्णय चेहल्लुम पर्व शांति सद्भाव उल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण म
Khagaria News: अलौली । एक प्रतिनिधि अलौली प्रखंड अंतर्गत सहसी पंचायत में रविवार को सामाजिक संगठन सर्वजन समाज का शांति समिति की बैठक में शंाति व सद्भाव के साथ चेहल्लुम मनाने का निर्णय लिया। वही रविवारीय बैठक में सर्वजन यादव समाज ने शोषित पीड़ित वंचित दलित अल्पसंख्यकों की एकता एकजूटता पर जोर दिया। बैठक मेंसमाजसेवी किरणदेव यादव, अशोक यादव, चीनी लाल यादव, राजकुमार यादव, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद सुलेमान, सुरेंद्र मंडल, दिनेश शाह, किशोर राम, सोहन सदा, पप्पू यादव आदि ने भाग लिया।
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