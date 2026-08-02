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Khagaria News: समाजसेवी के निधन पर कई लोगों ने जताया शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: खगड़िया के मानसी प्रखंड के पूर्वी ठाठा पंचायत के वार्ड नंबर चार निवासी समाजसेवी और भाकपा नेता रामभरोस राजक का निधन हो गया। उनके निधन पर विभिन्न नेताओं और संगठनों ने शोक व्यक्त किया है, जिसमें भाकपा जिला मंत्री प्रभाकर सिंह और दुर्गा माता नव युवा क्लब शामिल हैं।

Khagaria News: समाजसेवी के निधन पर कई लोगों ने जताया शोक

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के मानसी प्रखंड अन्तर्गत पूर्वी ठाठा पंचायत के वार्ड नंबर चार निवासी समाजसेवी सह भाकपा नेता रामभरोस रजक का निधन हो गया। उनके निधन पर भाकपा जिला मंत्री प्रभाकर सिंह, नागेश्वर शर्मा, सुरेन्द्र सिंह, दुर्गा माता नव युवा क्लब, पूर्वी ठाठा के सचिव ललित कुमार मिश्रा, मदन चौधरी, राजनंदन सिंह आदि ने शोक जताया है।

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