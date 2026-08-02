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Khagaria News: चौथम : पूर्व विधायक की छठी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि भाकपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह की छठी पुण्यतिथि के अवसर

Khagaria News: चौथम : पूर्व विधायक की छठी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि भाकपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को चौथम प्रखंड के कैथी में आयोजित सभा में पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाकपा के जिला सचिव प्रभाकर सिंह, स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह के पुत्र डॉ अंकित कुमार, विनोद कुमार, अंचल मंत्री अनिल सिंह, जागबली चौधरी, कैलाश सिंह, महिंद्र महिप, रविंद्र यादव, सिकंदर मलाकार, टुनटुन सिंह, बिपिन पोद्दार, जीवन कुमार तथा विलियन कुमार आदि थे।

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