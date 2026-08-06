Khagaria News: छापेमारी में वारंटी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा
Khagaria News: छापेमारी में वारंटी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा छापेमारी में वारंटी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा छापेमारी में वारंटी गिरफ्तार, न्यायिक हिरा
Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम थाना पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटी की पहचान तेगाछी गांव निवासी रिंकू कुमार, पिता जोगिन्द्र सिंह के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बुधवार को बताया कि न्यायालय से निर्गत वारंट के आलोक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिंकू कुमार को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस द्वारा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी है।
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