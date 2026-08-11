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Khagaria News: चौथम: लड़की से जुड़े मामले में आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: चौथम: लड़की से जुड़े मामले में आरोपी गिरफ्तार चौथम: लड़की से जुड़े मामले में आरोपी गिरफ्तार चौथम: लड़की से जुड़े मामले में आरोपी गिरफ्तार

Khagaria News: चौथम: लड़की से जुड़े मामले में आरोपी गिरफ्तार

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम थाना पुलिस ने लड़की से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आलमनगर निवासी कोको यादव के पुत्र राजा कुमार यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उक्त मामले में पुलिस को आरोपी की तलाश थी। इसी क्रम में चौथम थाना के एएसआई अनिल कुमार ने कार्रवाई करते हुए राजा कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को थाना लाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में चौथम थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया की गिरफ्तार आरोपीत को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत भेज दिया गया।

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