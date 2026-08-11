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Khagaria News: खगड़िया आईडीए ने धूमधाम से मनाया पांचवां स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: खगड़िया आईडीए ने धूमधाम से मनाया पांचवां स्थापना दिवस

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता। इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) खगड़िया शाखा का पांचवां स्थापना दिवस शहर के एक होटल के सभागार में हर्षोल्लास एवं पारिवारिक माहौल में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के दंत चिकित्सक अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और स्थापना दिवस की खुशियां साझा कीं। कार्यक्रम का नेतृत्व आईडीए खगड़िया के वरिष्ठतम चिकित्सक डॉ. नरेन्द्र कुमार नाहर ने किया। उनकी मार्गदर्शन ने समारोह को विशेष बना दिया। चिकित्सकों एवं उनके परिजनों ने आपसी सौहार्द, एकता और संगठन की मजबूती का संदेश देते हुए इस विशेष अवसर को यादगार बनाया। इस दौरान चिकित्सकों ने आईडीए खगड़िया की पांच वर्षों की यात्रा, संगठन की उपलब्धियों तथा समाज और मरीजों के हित में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की।

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सभी सदस्यों ने भविष्य में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा दंत चिकित्सा के क्षेत्र में जनसेवा के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। समारोह में उत्साह, आत्मीयता और पारिवारिक सद्भाव का सुंदर संगम देखने को मिला। सदस्यों ने कहा कि आईडीए खगड़िया की पांच वर्षों की यात्रा संगठन की एकता, चिकित्सकों के समर्पण और समाजसेवा की भावना का प्रतीक है। समारोह में अपने संगीत से डॉ नागमणि नंदन, डॉ रागीब और डॉ ऋतुराज ने समा बांध दिया।वही आई डी ए के सचिव डॉ कुमार देवव्रत ने आये हुए सभी चिकित्सकों से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में खगड़िया को नई ऊंचाई पर ले जाने का आग्रह किया। वहीं अध्यक्ष डॉ प्रभांशु कुमार ने आये हुए सभी चिकित्सकों का आभार प्रकट किया।

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