Khagaria News: खगड़िया आईडीए ने धूमधाम से मनाया पांचवां स्थापना दिवस

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता। इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) खगड़िया शाखा का पांचवां स्थापना दिवस शहर के एक होटल के सभागार में हर्षोल्लास एवं पारिवारिक माहौल में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के दंत चिकित्सक अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और स्थापना दिवस की खुशियां साझा कीं। कार्यक्रम का नेतृत्व आईडीए खगड़िया के वरिष्ठतम चिकित्सक डॉ. नरेन्द्र कुमार नाहर ने किया। उनकी मार्गदर्शन ने समारोह को विशेष बना दिया। चिकित्सकों एवं उनके परिजनों ने आपसी सौहार्द, एकता और संगठन की मजबूती का संदेश देते हुए इस विशेष अवसर को यादगार बनाया। इस दौरान चिकित्सकों ने आईडीए खगड़िया की पांच वर्षों की यात्रा, संगठन की उपलब्धियों तथा समाज और मरीजों के हित में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की।