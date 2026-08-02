Khagaria News: जिले के पतला घाट पर नहीं बना पुल, जान हथेली पर लेकर नाव से आवागमन के लिए लोग मजबूर जिले के पतला घाट पर नहीं बना पुल, जान हथेली पर लेकर नाव से आवागमन क

Khagaria News: खगड़िया, हिन्दुस्तान टीम जिले के गोगरी प्रखंड अन्तर्गत पतला गंडक घाट पर पुल का निर्माण नहीं होने से लोग जान हथेली पर लेकर नाव से आवागमन के लिए मजबूर हैं। पुल नहीं रहने के कारण दियारा मे बसे लोगों को बाढ़ व बरसात के दिनों में अधिक परेशानी होती है। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार पुल नहीं बनने के कारण दुर्गम दियारा इलाके के हजारों लोग आज भी नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। गंगा नदी में पुल नहीं स्थानीय लोगों ने बताया ऐसी बात नहीं है कि इस इलाके में विकास के काम नहीं हुए हैं, लेकिन गंडक नदी में पुल नहीं बनने के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। दियारावासी को पतला गंडक घाट पर पुल के निर्माण नहीं होने के कारण आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय पूर्व पंचायत समिति सदस्य आदेश सिंह, ग्रामीण दीपक सिंह, प्रभाकर सिंह बेचन सिंह आदि ने बताया कि हर चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा पतला गंडक घाट पर पुल बनाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन निर्माण अब तक नहीं कराया गया।

दियारा में उत्पादित फसलों को घर व मंडी तक लाने में होती है परेशानी पतला गंडक घाट पर पुल नहीं रहने के कारण दियरा जाने के लिए लोग नाव से आते -जाते हैं। जिसके कारण किसानों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करणा पड़ता है। भदलय गांव के किसान सुबोध यादव, संतोष यादव, गेणा यादव , हिटो यादव, मंगल सिंह, बन्नी के बंदेलाल सिंह आदि ने बताया जिले के सैकड़ों किसानों के करीब एक हजार एकड़ खेत सीमावर्ती मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र में पड़ता है। पुल नहीं रहने के कारण नाव जान जोखिम में डालकर पशुओं के लिए चारा, घर व मंडी तक फसल लाते हैं।

अपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने मे पुलिस को होगी सुविधा पतला गंडक पर पुल नहीं रहने के कारण आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने मे खगड़िया व मुंगेर जिले के पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पुल नहीं रहने के कारण अपराधियों एक से एक घटना को अंजाम देकर दियारा क्षेत्र भाग जाते हैं।

नाव दुर्घटना होने की बनी रहती है आशंका महेशखूंट थाना क्षेत्र के गंडक घाट पर पुल नहीं रहने के कारण रोजाना सैकड़ों लोगों नाव से दियारा इलाके आते जाते हैं। तेज हवा के कारण व कभी कभी नाव पर ओवरलोडिंग के कारण नाव दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। पुल निर्माण की आस में लोग अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की ओर टकटकी लगाए हुए हैं।

बोले विधायक: जिले के पतला गंडक घाट पर पुल निर्माण को लेकर लगातार पहल की जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पिछले महीने ज्ञापन देकर ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

पन्नालाल सिंह पटेल, विधायक, बेलदौर।