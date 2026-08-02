Khagaria News: जिले के पतला घाट पर नहीं बना पुल, जान हथेली पर लेकर नाव से आवागमन के लिए लोग मजबूर
Khagaria News: जिले के पतला घाट पर नहीं बना पुल, जान हथेली पर लेकर नाव से आवागमन के लिए लोग मजबूर जिले के पतला घाट पर नहीं बना पुल, जान हथेली पर लेकर नाव से आवागमन क
Khagaria News: खगड़िया, हिन्दुस्तान टीम जिले के गोगरी प्रखंड अन्तर्गत पतला गंडक घाट पर पुल का निर्माण नहीं होने से लोग जान हथेली पर लेकर नाव से आवागमन के लिए मजबूर हैं। पुल नहीं रहने के कारण दियारा मे बसे लोगों को बाढ़ व बरसात के दिनों में अधिक परेशानी होती है। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार पुल नहीं बनने के कारण दुर्गम दियारा इलाके के हजारों लोग आज भी नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। गंगा नदी में पुल नहीं स्थानीय लोगों ने बताया ऐसी बात नहीं है कि इस इलाके में विकास के काम नहीं हुए हैं, लेकिन गंडक नदी में पुल नहीं बनने के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। दियारावासी को पतला गंडक घाट पर पुल के निर्माण नहीं होने के कारण आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय पूर्व पंचायत समिति सदस्य आदेश सिंह, ग्रामीण दीपक सिंह, प्रभाकर सिंह बेचन सिंह आदि ने बताया कि हर चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा पतला गंडक घाट पर पुल बनाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन निर्माण अब तक नहीं कराया गया।
दियारा में उत्पादित फसलों को घर व मंडी तक लाने में होती है परेशानी
पतला गंडक घाट पर पुल नहीं रहने के कारण दियरा जाने के लिए लोग नाव से आते -जाते हैं। जिसके कारण किसानों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करणा पड़ता है। भदलय गांव के किसान सुबोध यादव, संतोष यादव, गेणा यादव , हिटो यादव, मंगल सिंह, बन्नी के बंदेलाल सिंह आदि ने बताया जिले के सैकड़ों किसानों के करीब एक हजार एकड़ खेत सीमावर्ती मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र में पड़ता है। पुल नहीं रहने के कारण नाव जान जोखिम में डालकर पशुओं के लिए चारा, घर व मंडी तक फसल लाते हैं।
अपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने मे पुलिस को होगी सुविधा
पतला गंडक पर पुल नहीं रहने के कारण आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने मे खगड़िया व मुंगेर जिले के पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पुल नहीं रहने के कारण अपराधियों एक से एक घटना को अंजाम देकर दियारा क्षेत्र भाग जाते हैं।
नाव दुर्घटना होने की बनी रहती है आशंका
महेशखूंट थाना क्षेत्र के गंडक घाट पर पुल नहीं रहने के कारण रोजाना सैकड़ों लोगों नाव से दियारा इलाके आते जाते हैं। तेज हवा के कारण व कभी कभी नाव पर ओवरलोडिंग के कारण नाव दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। पुल निर्माण की आस में लोग अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की ओर टकटकी लगाए हुए हैं।
बोले विधायक:
जिले के पतला गंडक घाट पर पुल निर्माण को लेकर लगातार पहल की जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पिछले महीने ज्ञापन देकर ध्यान आकृष्ट कराया गया है।
पन्नालाल सिंह पटेल, विधायक, बेलदौर।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।