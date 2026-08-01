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Khagaria News: जन्म दिन की खुशियां गम में बदली, छात्रा की मौत से सदमे में हैं परिजन

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: जन्म दिन की खुशियां गम में बदली, छात्रा की मौत से सदमे में हैं परिजन जन्म दिन की खुशियां गम में बदली, छात्रा की मौत से सदमे में हैं परिजन

Khagaria News: जन्म दिन की खुशियां गम में बदली, छात्रा की मौत से सदमे में हैं परिजन

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के चौथम थाना क्षेत्र के हरदिया गांव से जन्मदिन के महज कुछ घंटों के बाद ही गम में तब्दील हो गई। उल्लेखनीय है कि जन्मदिन समारोह में शामिल होकर लौटने के दौरान शुक्रवार की मध्य रात्रि सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। मृतका तीसरी कक्षा की छात्रा थी। परिजनों ने बताया कि वह पढ़ने में काफी तेज थी। मृतका की पहचान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव निवासी शशिभूषण कुमार की पुत्री सोनाक्षी कुमारी के रूप में हुई। वह कक्षा तीन की छात्रा थी। जानकारी के अनुसार वह अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थी।

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इधर घटना के बाद से मृतक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हर कोई इस घटना पर दुख जता रहे हैं। घटना में उसके भाई सहित तीन के अलावा महेशखूंट थाना क्षेत्र के सपहा गांव निवासी चालक विकास यादव भी घायल बताए जा रहे हैं। इधर छात्रा की मौत पर स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि श्रवा ठाकुर आदि ने शोक जताया है।

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