Khagaria News: गोली मारकर दिनदहाड़े पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर बदमाशों ने की हत्या

Khagaria News: गोली मारकर दिनदहाड़े पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर बदमाशों ने की हत्या
Khagaria News: ोज वन:गोली मारकर दिनदहाड़े पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर बदमाशों ने की हत्यागोली मारकर दिनदहाड़े पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर बदमाशों ने की हत्यागो
Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान संवाददाता जिले के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलतौड़ा पुल के निकट शुक्रवार की सुबह आठ बजे बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक स्थानीय मेघौना पंचायत अंतर्गत ज्वालापुर गांव निवासी पूर्व सरपंच सोचिता देवी का 35 वर्षीय पुत्र संजय पटेल उर्फ जंगली पटेल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वह स्थानीय बस स्टैंड पर किरानी का काम करता था। सुबह लगभग आठ बजे बस स्टैंड पर था। इसी बीच एक बाइक पर सवार दो की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने हत्या की नीयत से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिसमे गोली लगने से जंगली पटेल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बदमाशों द्वारा दर्जमभर चक्र गोलियां गोली चलने की सूचना पर आसपास से लोग जब तक घटनास्थल की ओर दौड़े तब तक हथियारबंद बाइक सवार सभी बदमाश पूर्वी तटबंध की ओर भाग गए। घटना के बाद लोगों में अफरातफरी मच गई। वही सूचना पर पहुंचे परिजनों के क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। परिजन एसपी को बुलाने, स्टैंड चौक पर सीसीटीवी लगाने व बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अलौली- कुशेश्वर स्थान स्टेट हाइवे सड़क लगभग पांच घंटे जाम कर दिया। इसके बाद एसपी द्वारा घटना में संलिप्त बदमाशों की टीम गठित कर जल्द गिरफ्तार करने के आश्वासन पर जाम खत्म किया गया.
बोले एसपी :
प्रथमदृष्टया घटना पारिवारिक विवाद में प्रतीत होता है। आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। टीम गठन कर घटना में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।
एसपी का बयान :
भानुप्रताप सिंह, एसपी, खगड़िया।
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