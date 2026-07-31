Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: गोली मारकर दिनदहाड़े पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर बदमाशों ने की हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: ोज वन:गोली मारकर दिनदहाड़े पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर बदमाशों ने की हत्यागोली मारकर दिनदहाड़े पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर बदमाशों ने की हत्यागो

Khagaria News: गोली मारकर दिनदहाड़े पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर बदमाशों ने की हत्या

Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान संवाददाता जिले के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलतौड़ा पुल के निकट शुक्रवार की सुबह आठ बजे बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर पूर्व सरपंच पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक स्थानीय मेघौना पंचायत अंतर्गत ज्वालापुर गांव निवासी पूर्व सरपंच सोचिता देवी का 35 वर्षीय पुत्र संजय पटेल उर्फ जंगली पटेल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वह स्थानीय बस स्टैंड पर किरानी का काम करता था। सुबह लगभग आठ बजे बस स्टैंड पर था। इसी बीच एक बाइक पर सवार दो की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने हत्या की नीयत से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिसमे गोली लगने से जंगली पटेल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बदमाशों द्वारा दर्जमभर चक्र गोलियां गोली चलने की सूचना पर आसपास से लोग जब तक घटनास्थल की ओर दौड़े तब तक हथियारबंद बाइक सवार सभी बदमाश पूर्वी तटबंध की ओर भाग गए। घटना के बाद लोगों में अफरातफरी मच गई। वही सूचना पर पहुंचे परिजनों के क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। परिजन एसपी को बुलाने, स्टैंड चौक पर सीसीटीवी लगाने व बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अलौली- कुशेश्वर स्थान स्टेट हाइवे सड़क लगभग पांच घंटे जाम कर दिया। इसके बाद एसपी द्वारा घटना में संलिप्त बदमाशों की टीम गठित कर जल्द गिरफ्तार करने के आश्वासन पर जाम खत्म किया गया.

ये भी पढ़ें:Khagaria News: गोली मारकर एक युवक की बाइक सवार बदमाशों ने की हत्या

बोले एसपी :

प्रथमदृष्टया घटना पारिवारिक विवाद में प्रतीत होता है। आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। टीम गठन कर घटना में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया: गोली मारकर एक युवक की बदमाशों ने की हत्या

एसपी का बयान :

भानुप्रताप सिंह, एसपी, खगड़िया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह हत्या कब हुई?
यह हत्या शुक्रवार की सुबह आठ बजे हुई।
ये भी पढ़ें:Khagaria News: पूर्व सरपंच पुत्र की हत्या के विरोध में पांच घंटे तक रहा सड़क जाम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Bihar Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।