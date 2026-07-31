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Khagaria News: बेलदौर: बाइक दुर्घटना में पिता-पुत्र घायल

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: बेलदौर: बाइक दुर्घटना में पिता-पुत्र घायलबेलदौर: बाइक दुर्घटना में पिता-पुत्र घायलबेलदौर: बाइक दुर्घटना में पिता-पुत्र घायलबेलदौर: बाइक दुर्घटना में प

Khagaria News: बेलदौर: बाइक दुर्घटना में पिता-पुत्र घायल

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता बाइक दुर्घटना में पिता-पुत्र घायल हो गए। घायलावस्था में दोनों को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती करवाया गया। जहां इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना शुक्रवार की दोपहर में पनशलवा कोसी इंटर हाईस्कूल के निकट पीडब्ल्यूडी सड़क पर की बताई जा रही है। घायल पिता-पुत्र का पहचान पनशलवा गांव निवासी वकील सिंह एवं उसके 26 वर्षीय पुत्र रौशन कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र बाइक से आधार कार्ड बनवाने के लिए जीरोमाईल की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में घटनास्थल पर एक बकरी को बचाने के क्रम में बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें बाइक पर सवार पिता एवं पुत्र घायल हो गए।

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