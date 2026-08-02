Khagaria News: जिले में छात्र व विषय अनुपात में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि शिक्षकों के समायोजन को लेकर पोर्टल खुला है। शिक्षकों को ई शिक्षा कोष एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका अगले पांच अगस्त तक दिया गया है। हालांकि समायोजन व स्थानांतरण को लेकर जारी की गई नियमावली में संशोधन भी शुरू हो गई है। वैसे विभाग द्वारा स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की जारी लिस्ट में कई तरह की खामियां भी सामने आ रही हैं। यहां तक कि जिस विषय में एक ही शिक्षक है उसे भी सरप्लस में डाल दिया गया है। जाहिर है कि बिहार में बड़े पैमाने पर तीन चरणों में हुई शिक्षकों की बहाली के बाद भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी रह गई तो कई स्कूलों में ओवर यूनिट शिक्षक दे दिए गए। यहां तक कि माध्यमिक व प्लस टू स्कूलों में जहां पहले से शिक्षक थे उस विषय के शिक्षक स्थानांतरण में फिर से पदस्थापित कर दिए गए। ऐसे में वहां पहले से पदस्थापित उस विषय के शिक्षक सरप्लस हो गए। जबकि विभाग ने उस विषय के एक सीट जो पहले से भरा है वहां बाद में दूसरे को भेज दिया। जिससे पहले से पदस्थापित शिक्षकों की सीट पर नया शिक्षक आने वाले ओवर यूनिट होनी चाहिए यह सवाल बड़ा है। जो सेंटरलाइज प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। ऐसे ही कई तरह की स्थिति को लेकर शिक्षकों के बीच ऊहापोह की स्थिति देखी जा रही है। इधर समायोजन व सरप्लस शिक्षकों से आवेदन मांगा गया है। साथ ही जहां अधिक शिक्षक हैं वहां से कम स्कूल वाले में शिक्षक जाएंगे। इससे वहां के बच्चों को शिक्षक आने की उम्मीद टिकी है। साथ ही उर्दू के छात्रों को भी शिक्षक मिलेंगे। इधर स्थानीय शिक्षा अधिकारी भी समायोजन व स्थानांतरण को लेकर किसी तरह के खुलकर स्थिति स्पष्ट करने से परहेज कर रहे हैं।