Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे सतीशनगर, किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे सतीशनगर, किया स्वागत पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे सतीशनगर, किया स्वागत

Khagaria News: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे सतीशनगर, किया स्वागत

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत सतीशनगर गांव पहुंचने पर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का रविवार की देर शाम भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने सतीश नगर में स्मृतिशेष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों से औपचारिक भेंट करते हुए बताया कि मौजूदा सरकार राज्य हित में अच्छा काम कर रही है। इस मौके पर रालोसपा जिलाध्यक्ष प्रमानंद सिंह, जदयू नेता सुशील कुमार, रालोसपा नेता मुकेश कुमार आदि मौजूद थे।फोटो: 11कैप्शन: जिले के परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत सतीशनगर में लोगों से बात करते पंचायती राज मंत्री।

ये भी पढ़ें:Purnia News: पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Panchayati Raj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।