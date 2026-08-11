Khagaria News: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे सतीशनगर, किया स्वागत
Khagaria News: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे सतीशनगर, किया स्वागत पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे सतीशनगर, किया स्वागत
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत सतीशनगर गांव पहुंचने पर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का रविवार की देर शाम भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने सतीश नगर में स्मृतिशेष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों से औपचारिक भेंट करते हुए बताया कि मौजूदा सरकार राज्य हित में अच्छा काम कर रही है। इस मौके पर रालोसपा जिलाध्यक्ष प्रमानंद सिंह, जदयू नेता सुशील कुमार, रालोसपा नेता मुकेश कुमार आदि मौजूद थे।फोटो: 11कैप्शन: जिले के परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत सतीशनगर में लोगों से बात करते पंचायती राज मंत्री।
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