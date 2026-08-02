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Khagaria News: ग्राम रक्षा दल की बैठक में संगठन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: ग्राम रक्षा दल की बैठक में संगठन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर चर्चा ग्राम रक्षा दल की बैठक में संगठन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर चर्चा ग्राम रक्षा दल की बै

Khagaria News: ग्राम रक्षा दल की बैठक में संगठन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर चर्चा

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय, पीपरपंती के प्रांगण में बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल की जिलास्तरीय बैठक में संगठन के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की गई। इस दौरान गौतम कुमार चौरसिया को संगठन का जिला सचिव मनोनीत किया गया। बैठक में पूर्णिया जिलाध्यक्ष अनिल मेहता, खगड़िया जिलाध्यक्ष गजेंद्र कुमार सिंह, सुनीता यादव, रोमा देवी, राजकिशोर मंडल, अरमान अली, वीर प्रकाश भारती, अमन कुमार, सुमित कुमार, मंटू सदा आदि थे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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