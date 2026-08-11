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Khagaria News: बेलदौर: मारपीट कर नगदी ले लेने की शिकायत

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: बेलदौर: मारपीट कर नगदी ले लेने की शिकायत

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता इतमादी पंचायत के वार्ड नंबर तीन निवासी भोला साह की पत्नी शांति देवी ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपने ही देवर एवं देवरानी को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर नगद बीस हजार रुपये बक्सा से चोरी कर लेने की शिकायत की है। घटना रविवार के संध्या सात बजे के करीब की बताई जा रही है। आवेदिका के मुताबिक घर से समान लेने पर प्रतिबंध लगाने से नाराज हो पति पत्नी क्रमश: मंगल साह एवं उसकी पत्नी सुधो देवी ने लाठी डंटे से लैस होकर गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। मारपीट की खबर पर जब उसकी दो पुत्री क्रमश: दुलारी एवं रेणु देवी उसे बचाने की कोशिश की तो नामजदों ने उसे भी मारपीट कर आवेदिका से चाभी छीनकर बक्सा खोल कर नगद बीस हजार रुपये चोरी कर लिया।

आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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