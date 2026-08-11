Khagaria News: बेलदौर: मारपीट कर नगदी ले लेने की शिकायत
Khagaria News: बेलदौर: मारपीट कर नगदी ले लेने की शिकायत बेलदौर: मारपीट कर नगदी ले लेने की शिकायत बेलदौर: मारपीट कर नगदी ले लेने की शिकायत
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता इतमादी पंचायत के वार्ड नंबर तीन निवासी भोला साह की पत्नी शांति देवी ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपने ही देवर एवं देवरानी को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर नगद बीस हजार रुपये बक्सा से चोरी कर लेने की शिकायत की है। घटना रविवार के संध्या सात बजे के करीब की बताई जा रही है। आवेदिका के मुताबिक घर से समान लेने पर प्रतिबंध लगाने से नाराज हो पति पत्नी क्रमश: मंगल साह एवं उसकी पत्नी सुधो देवी ने लाठी डंटे से लैस होकर गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। मारपीट की खबर पर जब उसकी दो पुत्री क्रमश: दुलारी एवं रेणु देवी उसे बचाने की कोशिश की तो नामजदों ने उसे भी मारपीट कर आवेदिका से चाभी छीनकर बक्सा खोल कर नगद बीस हजार रुपये चोरी कर लिया।
आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।