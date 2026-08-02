Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: जन्म प्रमाण पत्र बच्चे की पहली आधिकारिक पहचान: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: जन्म प्रमाण पत्र बच्चे की पहली आधिकारिक पहचान: डीएम जन्म प्रमाण पत्र बच्चे की पहली आधिकारिक पहचान: डीएम

Khagaria News: जन्म प्रमाण पत्र बच्चे की पहली आधिकारिक पहचान: डीएम

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता जिले के सदर प्रखंड की बछौता पंचायत के भिरयाही पोखर स्थित महादलित टोला में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का डीएम विक्रम विरकर ने जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि अब हर बच्चों का जन्म प्रमाण बनवाना जरूरी है। क्योंकि आधार कार्ड बनवाने में भी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनबाना जरूरी होता है। ऐसे में लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के प्रति पूरी तरह से जागरूकता दिखाने की जरूरत है। वंचित बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की अपील उन्होंने की। डीएम ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र बच्चे की पहली आधिकारिक पहचान है, जिसके आधार पर आधार कार्ड, विद्यालय में नामांकन, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाना आसान होता है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया : बीडीओ ने महादलित टोले में आयोजित दो दिवसीय कैंप का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार, बैंकिंग, बीमा एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जन्म अथवा मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर नि:शुल्क पंजीकरण अवश्य कराएं। साथ ही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, ग्राम पंचायत, नगर निकायों अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाने की भी अपील की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र नागरिक को बिना किसी अनावश्यक विलंब के पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध तरीके से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए तथा जन-जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मौके पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी राकेश कुमार, एसडीओ धनंजय कुमार, डीएम के ओएसडी विवेक सुगंध, बीडीओ पूरण साह समेत अन्य अधिकारी आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।