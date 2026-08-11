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Khagaria News: मारपीट कर सास पतोहू को किया घायल, दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: मारपीट कर सास पतोहू को किया घायल, दिया आवेदन

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता नगर पंचायत के वार्ड नंबर छह निवासी जितेंद्र सादा के पत्नी कुंदन देवी ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपने ही नगर पंचायत के वार्ड नंबर आठ निवासी स्वर्गीय मूल्हो शर्मा के पुत्र बिजो शर्मा को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर आवेदिका के साथ ही उसके बड़ी एवं छोटी सास को घायल कर देने की शिकायत की है। घटना सोमवार के अपरान्ह तीन बजे के करीब की बताई जा रही है। घायलावस्था में तीनों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कर छुट्टी दे दी गई। आवेदिका के मुताबिक घटना के समय वह नामजद के बांस बगीचे में जलावन चुन रही थी।

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इसी क्रम में नामजद उसे पीछे से सिर पर लाठी से वार कर दिया। इस खबर पर जब उसका बड़ी एवं छोटी सास बचाने के लिए पहुंची तो नामजद दोनों को जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर लाठी से मार कर घायल कर दिया। इधर आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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