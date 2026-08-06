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Khagaria News: चोरी की घटना में छह घंटे में नामजद हुआ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: चोरी की घटना में छह घंटे में नामजद हुआ गिरफ्तार

Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में बुधवार की अहले सुबह करीब 2 बजे चोर ने एक दुकान सह घर में चोरी की घटना क़ो अंजाम दिया। पीड़ित व्यक्ति सलारपुर गांव निवासी संतोष कुमार बताया जा रहा है। हालांकि चोरी के दौरान घर की एक महिला की नींद खुली और साहस का परिचय देते हुए चोर क़ो पकड़ लिया, लेकिन किसी तरह चोर अपना जान छुड़ाकर भाग निकला। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर के लोग मंगलवार की शाम खाना पीना ख़ाकर सोए हुए थे। इसी बीच चोर ने सुषुप्तावस्था का लाभ लेकर छत के ऊपर से घर में घुस गया।

घर में रखे जेवरात व दुकान के ग़ल्ला से करीब 40 हजार नकदी चुराकर निकल रहा था। इसी बीच सामान के बजने की आवाज़ सुन घर की एक महिला की नींद खुली और वह उसे पकड़ लिया, लेकिन उक्त महिला क़ो धक्का धुक्की कर चोर भाग निकला। इधर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि सूचना पर डायल-112 पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर थाना को सुपुर्द किया है। मामले की जांच की जा रही है।

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