Khagaria News: ाीन कट्टा व तीन कारतूस के साथ एक बदमाश गिरफ्तार
Khagaria News: ाीन कट्टा व तीन कारतूस के साथ एक बदमाश गिरफ्ताराीन कट्टा व तीन कारतूस के साथ एक बदमाश गिरफ्ताराीन कट्टा व तीन कारतूस के साथ एक बदमाश गिरफ्ताराीन कट्टा
Khagaria News: अलौली । एक प्रतिनिधि अलौली पुलिस व डीआईयू की टीम ने शुक्रवार को गुप्त सूचना पर छापेमारी कर तीन कट्टा, तीन कारतूस व एक खोखा के साथ एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश स्थानीय लड़ही मखनाही गांव निवासी स्व.रामप्रकाश साह का पुत्र सुदामा साह बताया जा रहा है। एसपी भानुप्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के बारे गांव में हथियार लहराने व फायरिंग की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर कार्रवाई कर तीन कट्टा, तीन कारतूस व एक खोखा के साथ गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अलौली थाना की पुलिस ने कांड संख्या 327/2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छापेमारी में थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार, सहायक अवर निरीक्षक दीपक व डीआईयू की टीम शामिल थी।
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